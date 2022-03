Explosões em Kiev e Rússia em "default" iminente. Rublo afunda, enquanto brent avança

08h30

Brent no patamar dos 130 dólares

O petróleo segue em alta, a negociar no patamar nos 130 dólares, no caso do Brent e na fasquia dos 126 dólares no que toca ao West Texas Intermediate (WTI), depois de Joe Biden ter confirmado a intenção de suspender as importações do petróleo russo



A decisão da administração norte-americana foi seguida de um anúncio semelhante por parte de Boris Johnson no Reino Unido, que afirmou que Londres vai deixar de importar ouro negro russo até ao final do ano. Moscovo vai retaliar, tendo Vladimir Putin assinado a autorizar o Governo a proibir a exportação de produtos e matérias primas.



O Brent -- referência para as importações europeias -- sobe 1,98% para 130,51 dólares o barril, a par do WTI -- referência para o mercado norte-americano -- que aumenta 1,67%, com o barril a ser negociado nos 126,01 dólares.



Os contratos futuros em Nova Iorque subiram mais de 35% desde a invasão da Ucrânia há quase duas semanas, tendo renovado máximos de 2008 na terça-feira. A Rússia é um membro-chave da aliança OPEP+, alimentando a possibilidade da continuação do rali do petróleo.



Questionado pela Bloomberg TV sobre o facto de a Europa não alinhar em bloco com os planos de Joe Biden, o comentador habitual do canal, Jeffrey Halley, analista de mercado da Oanda Asia Pacific, explicou que "a Europa não segue o exemplo porque simplesmente não pode".



"[Esse fator] alivia alguma tensão nos mercados de petróleo. O Brent poderá consolidar-se entre 120 dólares e 130 dólares esta semana", acrescentou o analista.