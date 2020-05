Facebook atinge máximo histórico após anúncio de lojas online para PME

As ações do Facebook atingiram esta quarta-feira novos máximos históricos, impulsionadas pelo anúncio na véspera de que a rede social vai lançar um serviço de lojas online destinado principalmente para as pequenas e médias empresas.





No Facebook Shops os clientes podem comunicar com as empresas através de uma mensagem enviada via WhatsApp, Facebook Messenger ou Instagram Direct.O mercado reagiu bem a este projeto da empresa de Mark Zuckerberg e as ações seguem a ganhar 5,13%, para os 228,00 dólares, após terem tocado os 228,20 dólares, um máximo histórico. Esta cotação coloca a capitalização bolsista do Facebook acima dos 649 mil milhões de dólares.Evolução das ações do Facebook desde o IPO.