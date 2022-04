Famílias em Portugal reforçaram as poupanças em notas debaixo do colchão desde o início da pandemia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A pandemia levou as famílias a aumentarem a quantidade de notas de euro que têm guardadas em casa. As poupanças forçadas pela quebra no consumo e pelos apoios públicos aos rendimentos, associadas aos receios em relação à crise terão motivado o reforço."Em meados de março de 2020, após a declaração da covid-19 como pandemia, observou-se durante algumas semanas um aumento muito forte da saí...