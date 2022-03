Fitch sobe "outlook" de "rating" do Montepio para positivo

A Fitch reviu em alta o "outlook" de "rating" da Caixa Económica Montepio Geral para positivo, face ao anterior nível neutro, numa decisão divulgada esta quarta-feira. A agência de notação financeira justificou a perspetiva mais otimista com a redução do malparado."A agência de notação financeira Fitch Ratings reviu em alta o Outlook (perspetiva) da notação de risco do Banco Montepio (LongTerm Issuer Default Rating (IDR)", anunciou o banco em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM.A revisão em alta do outlook reflete os "progressos significativos" do Banco Montepio na redução dos ativos não produtivos e a expectativa de que esta tendência se mantenha no futuro, o reforço dos rácios de capital para níveis acima dos requisitos regulamentares, de acordo com o Montepio.Também o cumprimento "com sucesso dos objetivos" do plano de ajustamento operacional, nomeadamente no que diz respeito à otimização da rede de balcões e do quadro de pessoal é apontado pela agência. Esta irá "contribuir para uma melhoria da rendibilidade e eficiência a partir do corrente ano", acrescenta o Montepio.