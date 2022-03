Montepio vai investir 25 milhões na Baixa do Porto

Cerca de 25 anos depois de iniciada a operação de loteamento da chamada Quinta do Pinheiro, localizada no centro histórico da cidade Invicta, a Associação Mutualista Montepio conseguiu, finalmente, ver aprovados os projetos para a construção de seis edifícios habitacionais no espaço que foi em tempos sede da Escola Académica do Porto.

O contrato referente à empreitada foi assinado esta quinta-feira, 10 de março, com a construtora famalicense Gabriel Couto, adianta a Associação Mutualista Montepio, num comunicado onde não revela o valor do investimento global, mas o Negócios sabe que ronda os 25 milhões de euros.

"Ao todo serão 117 apartamentos e 192 lugares de estacionamento, destinados maioritariamente ao mercado de arrendamento, e que visam dar resposta às necessidades de habitação dos associados Montepio", explica a dona da obra.

Com esta operação, a Associação Mutualista Montepio "regressa ao investimento na construção de edifícios destinados a arrendamento", naquilo que considera "uma opção estratégica, que pautou muitos dos investimentos desta Associação entre as décadas de trinta e sessenta do século passado, alguns dos quais na cidade do Porto, como é o caso dos edifícios da Avenida dos Aliados, Rua Magalhães Lemos e edifício da Rua Júlio Dinis".

Entretanto, "em alinhamento com os objetivos deste investimento", a Associação Mutualista afirma que "tem já em estudo o projeto de requalificação e reabilitação de parte do quarteirão onde se localiza o edifício histórico do Montepio Geral, na Avenida dos Aliados e Rua Magalhães Lemos".