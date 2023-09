Fitch tira BCP do lixo com revisão em alta do "rating"

relativos a processos judiciais da subsidiária polaca (o Bank Millennium) decorrentes de empréstimos indexados em francos suíços.

A Fitch reviu em alta o rating da dívida a longo prazo do Banco Comercial Português (BCP), liderado por Miguel Maya (na foto), atribuindo-lhe agora o nível "BBB-". Antes desta revisão, a agência de notação financeira atribuía um rating de "BB+", o primeiro nível de investimento especulativo, ou de "lixo"."A revisão em alta reflete a nossa visão de que os rácios de capital do banco aumentaram para níveis adequados compatíveis com 'ratings' mais elevados", justifica a Fitch, numa nota esta quinta-feira divulgada. Além deste fator, acrescenta, "reflete também os riscos reduzidos de custosDe acordo com a agência de notação financeira, o BCP baixou o rácio do crédito malparado para cerca de 3,7% até junho deste ano (valor que compara com 4,7% no final de 2021), melhorando a qualidade dos ativos, "que estão agora mais próximos dos pares domésticos com melhor classificação".Já no que diz respeito ao "outlook", a Fitch manteve a perspetiva "estável".Com esta revisão em alta, o banco português passa a ter o "grau de investimento" por parte de quatro agências de rating: a DBRS, Moody's, S&P e Fitch. Numa nota enviada ao trabalhadores, a que o Negócios teve acesso, Miguel Maya destaca o momento, salientando que passaram 12 anos desde que o banco deixou de merecer a notação por parte das principais agências de rating. "As implicações para um banco cotado, o único banco cotado em Portugal, de não ser 'investment grade', são muito relevantes a diversos níveis como bem sabemos", afirma, destacando que a evolução, "verificada num contexto muito adverso (...) só foi possível com enorme profissionalismo e perseverança".