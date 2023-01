Flexdeal propõe dividendo de 7,42 cêntimos por ação

A Flexdeal, sociedade de investimento mobiliário para o fomento da economia vai pagar mais de 276 mil euros em dividendos aos acionistas, anunciou a empresa esta sexta-feira, em comunicado enviado à CMVM.A empresa registou em 2022, um resultado líquido anual de 338.569,62 euros. A assembleia-geral de acionistas onde a proposta de distribuição de 276.014,42 euros em dividendos realiza-se no dia 22 de fevereiro, às 15 horas, sendo que o restante valor dos lucros será destinado para reservas legais e reservas não disponíveis.A empresa tem 3.717.054 de ações, o que dá um dividendo bruto de 7,42 cêntimos por ação.Em outubro do ano passado, os maiores acionistas eram a Flexdeal Participações com 69,39%, a Bates Capital Limited com 10,76%, Montepio Nacional de Farmácias 2,69%.Entre os pontos da ordem de trabalho da assembleia geral da Flexdeal está também a "possibilidade de emissão de obrigações convertíveis pela sociedade", até ao valor máximo de 30 milhões de euros.