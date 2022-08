Fundos de capital de risco portugueses atingem recordes

Nunca houve em Portugal tantos fundos de capital de risco. De acordo com documentos publicados recentemente pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no final do ano passado existiam 221 fundos destinados a financiar pequenas empresas, em início de atividade ou em transformação e expansão.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...