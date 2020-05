Gigante chinesa quer entrar também na bolsa de Hong Kong, após restrições de Wall Street

Os valores que estarão envolvidos neste segundo IPO (oferta pública incial) não foram para já divulgados, mas sabe-se que os os bancos CCIC, Credit Suisse e JP Morgan vão mediar esta entrada na bolsa de Hong Kong.

Na semana passada, o Senado dos EUA aprovou um projeto de lei que obriga todas as empresas chinesas cotadas em ambos os índices a regerem-se pelas mesmas regras de transparência contabilística do que as congéneres norte-americanas durante, pelo menos, três anos consecutivos.



Caso este projeto de lei, chamado "Holding Foreign Companies Accountable Act", seja aprovado pela Câmara dos Representantes, e depois pelo Presidente Donald Trump, todas as empresas oriundas da China têm de cumprir a chamada lei Sarbanes-Oxley. Criada em 2002, após os escândalos financeiros protagonizados pela Enron e pela WorldCom, entre outras, esta legislação obriga as empresas a seguirem um mecanismo de auditoria para evitar novas fraudes. A lei é destinada não apenas às empresas americanas, mas também a empresas e subsidiárias estrangeiras listadas no país.