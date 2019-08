Goldman já prevê que Fed corte três vezes os juros este ano

Depois do corte de juros operado em julho – o primeiro num período de dez anos – o Goldman espera que existam mais dois este ano: um em setembro e outro em outubro.

O banco norte-americano Goldman Sachs reviu as expetativas em relação ao número de vezes que a Fed deverá cortar os juros este ano: subiu para três. Uma já aconteceu. As restantes justificam-se pelo escalar das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e pela perspetiva de um Brexit sem acordo, aponta a instituição.





Esta casa de investimento não espera que seja assinado um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo antes das eleições americanas de 2020. Paralelamente, acredita que a Fed está cada vez mais reativa ao contexto de tensões comerciais, preocupações de crescimento económico e mudanças no mercado de dívida.