Goldman Sachs prevê "pausa" da Fed nas subidas de juros após colapso do Silicon Valley Bank

O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal norte-americana (Fed) pause o ciclo de subidas das taxas de juro na próxima semana, devido à incerteza em torno do colapso do Silicon Valley Bank."Tendo em conta a recente pressão no sistema bancário, já não esperamos que a Fed opte por uma subida das taxas de juro na reunião de 22 de março", referem os economistas do banco de investimento, numa nota enviada ao Negócios.A previsão anterior do Goldman Sachs era de que a Reserva Federal norte-americana anunciasse um aumento de 25 pontos base este mês. "Não alteramos a nossa expectativa de que a Fed vai anunciar uma subida de 25 pontos base em maio, junho e julho e esperamos agora que a taxa final dos juros se fixe entre os 5,25% e os 5,5%, apesar de anteciparmos uma incerteza considerável", acrescentam os analistas.O Departamento do Tesouro, a Fed e aemitiram na noite deste domingo um comunicado, em que asseguram que o dinheiro depositado no SVB estaria disponível esta segunda-feira, protegendo assim o dinheiro dos depositantes. Além disso, anunciaram ainda uma linha de liquidez a que os bancos norte-americanos podem recorrer.As medidas anunciadas, segundo o Goldman Sachs, "deverão aumentar a confiança entre os depositantes".

O Silicon Valley Bank, que era o 16.º maior banco dos EUA por ativos, afundou e fechou portas em dois dias, estando agora entregue à agência Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), que foi nomeada liquidatária da instituição.

A queda do banco fez soar alarme quanto a um possível efeito dominó em todo o sistema financeiro, com os setores da banca a perderem tanto na Europa, como nos Estados Unidos e na Ásia.



O colapso do SVB é atribuído a retiradas massivas de fundos por parte dos seus clientes, principalmente empresas do setor da tecnologia.