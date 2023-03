HSBC compra braço britânico do Silicon Valley Bank por uma libra

Leia Também Hedge funds esfregam as mãos com falência do Silicon Valley Bank

O HSBC apresentou uma proposta de compra, pelo valor de uma libra, do braço britânico do Silicon Valley Bank (SVB).Em comunicado esta segunda-feira, citado pela Bloomberg, o CEO, Noel Quinn, indicou que "esta aquisição faz sentido estratégico para os nossos negócios no Reino Unido", sublinhou. "Os clientes do SVB no país podem continuar a fazer transações bancárias como de costume, com a certeza de que os seus depósitos estão garantidos pela força, segurança e proteção do HSBC."A proposta de compra foi aceite pelo governo britânico e o Banco de Inglaterra, confirmou o ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, no Twitter.Foram várias as instituições bancárias britânicas que foram apresentadas como possíveis interessadas no SVB, após o colapso da semana passada que contagiou os mercados internacionais. Apesar de ser um banco relativamente pequeno no Reino Unido, o SVB é considerado o favorito das startups e setor tecnológico.Este domingo, o Bank of London terá também apresentado uma proposta formal de compra do braço britânico do SVB. Entre outros interessados na unidade contam-se ainda o Royal Group, empresa de investimentos controlada pela Arábia Saudita, e Oak North, do grupo SoftBank.Outro plano em cima da mesa era um resgate conjunto, com vários grandes bancos a aceitarem os depositantes do SVB, oferecendo-lhes acesso ao dinheiro até que os seus fundos fossem libertados.Nos Estados Unidos, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) - agência que se tornou liquidatária do SVB após o seu colapso - estava a aceitar propostas até ontem, com vários hedge funds, a oferecer-se para comprar os depósitos de startups retidos no banco por apenas 60 centavos de dólar.Ao final do dia