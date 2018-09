Guru da mineração de criptomoedas prestes a entrar na bolsa de Hong Kong

A Bitmain Technologies, que controla 80% do mercado de mineração de criptomoedas, deu mais um passo para lançar uma oferta pública inicial. A maior produtora mundial de chips de mineração de criptomoedas entregou o prospecto de admissão das acções na bolsa de Hong Kong.

A Bitmain Technologies, a maior produtora mundial de chips de mineração de criptomoedas, está cada vez mais perto de lançar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de Hong Kong. De acordo com a Bloomberg, a empresa já entregou o prospecto de admissão das acções, sem avançar quanto pretende angariar com a operação.

Foi em meados de Agosto que a Bloomberg avançou a intenção da Bitmain Technologies de realizar um IPO. À data, fontes próximas do processo afirmaram à agência que o objectivo seria angariar até 3 mil milhões de dólares com esta operação. Questionada relativamente aos detalhes do IPO, a Bitmain não quis comentar.

O IPO pode servir de teste ao apetite dos investidores por moedas digitais, numa altura em que estes activos acumulam perdas acentuadas desde o início do ano. Esta operação pode ainda diminuir a opacidade em torno de um sector que alguns dizem ser pouco regulado.



A Bitmain controla 80% do mercado de mineração de criptomoedas. Contudo, o IPO pode servir de ponte para outras actividades, depois de o seu líder Jihan Wu (na foto) ter mostrado interesse em lançar-se no mercado da inteligência artificial.

Jihan Wu, co-fundador da Bitmain Technologies, de apenas 32 anos, detém agora aquela que se estima ser uma das maiores fortunas do mercado das moedas digitais.