HiPay duplica transações com confinamento

O confinamento forçou as pessoas a fazer compras através de canais digitais, o que suportou um forte crescimento dos pagamentos processados pela HiPay na primeira metade de 2020, sustentado na evolução positiva registada pelos clientes do setor do retalho.

