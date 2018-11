Isabel Ucha é a nova presidente da Euronext Lisboa

Isabel Ucha será a nova presidente da Euronext Lisboa, a partir de 1 de Janeiro de 2019. Paulo Rodrigues da Silva abandona, assim, o cargo que assumiu em Março de 2017, quando substituiu Maria João Carioca. A informação foi anunciada pela gestora da bolsa nacional em comunicado, esta terça-feira.

"A Euronext anunciou hoje o Conselho de Supervisão nomeou Isabel Ucha como presidente-executiva da Euronext Lisboa, presidente-executiva da Interbolsa e membro do Conselho de Gestão da Euronext, a partir de 1 de Janeiro de 2019", refere a gestora em comunicado.





Esta decisão está ainda sujeita a aprovação formal em assembleia geral extraordinária da Euronext e à não-objecção regulatória.





"Esta decisão segue-se à demissão de Paulo Rodrigues da Silva do cargo de presidente-executivo da Euronext Lisboa. Paulo Rodrigues vai deixar a empresa no final deste ano para seguir projectos pessoais, no âmbito do empreendedorismo e do ensino", acrescenta o mesmo documento.





Isabel Ucha já tinha sido presidente-executiva interina da Euronext Lisboa, no início do 2016, após a saída de Luís Laginha de Sousa e até à chegada de Maria João Carioca. Em Dezembro desse ano, foi anunciada a saída da então CEO da Euronext Lisboa para a administração da Caixa Geral de Depósitos. Foi substituída por Paulo Rodrigues da Silva, que assumiu o cargo em Março de 2017 e que o vai abandonar agora no final de 2018.





Isabel Ucha entrou na Euronext em 2007 para o desenvolvimento da actividade comercial da empresa e desenvolvimento de produtos em Portugal. Esteve envolvida na criação do Centro Tecnológico do Porto e no "reforço das ligações com as instituições locais e nacionais na última década". Antes de chegar à Euronext, desenvolveu a sua actividade no IGCP e CMVM.





"Estou confiante de que a Isabel vai tirar partido do seu conhecimento da Euronext e do ecossistema português para, de forma bem-sucedida, manter a dinâmica que começámos a construir para os nossos clientes, parceiros e colaboradores", afirma Stéphane Boujnah, em comunicado.



O presidente-executivo da Euronext também agradece a Paulo Rodrigues da Silva "pela sua dedicação à Euronext nos últimos dois anos" e deseja-lhe "sorte nos seus novos projectos".



2018 tem sido um ano mais activo no que diz respeito às operações em bolsa. Em Julho, a Raize estreou-se no mercado de capitais e, neste momento, decorrem os trabalhos de preparação para a entrada da Science4you no Euronext Growth, o que deverá acontecer até ao final do ano. Em Outubro, por outro lado, a Sonae Retalho cancelou a oferta pública inicial (IPO, na sigla anglo-saxónica) devido às condições de mercado.

(Notícia actualizada às 17:18 com mais informação)