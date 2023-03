Jon Ingram: "Tem havido algum estigma sobre a banca europeia"

A gestora de ativos do JP Morgan está otimista sobre as ações europeias, que antecipa que continuem a ter um desempenho acima das pares norte-americanas. O principal impulso vem do setor da banca, segundo o especialista Jon Ingram.

Jon Ingram: "Tem havido algum estigma sobre a banca europeia"









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Jon Ingram: "Tem havido algum estigma sobre a banca europeia" O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar