JPMorgan mais otimista sobre dívida europeia. Mantém posição sobre Portugal

O momento do mercado justifica cautela, segundo a gestora de ativos do banco norte-americano. A responsável pelo negócio em Portugal e Espanha explica, por isso, que prefere ter maior exposição a obrigações do que a ações.

JPMorgan mais otimista sobre dívida europeia. Mantém posição sobre Portugal









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: JPMorgan mais otimista sobre dívida europeia. Mantém posição sobre Portugal O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar