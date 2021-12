KPMG perde recurso contra CMVM. Relação mantém coima de 450 mil euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A KPMG voltou a ver confirmada a condenação de que tinha sido alvo pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pelos atos de auditoria ao BES. O Tribunal da Relação de Lisboa manteve a coima de 450 mil euros que tinha saído do recurso feito ao Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, e cuja sentença foi conhecida em julho. A auditora ainda pode apelar ao Tribunal Constitucional.

Tal como já tinha acontecido em julho, no recurso ao tribunal de Santarém, a Relação também decidiu agora a favor do regulador do mercado de capitais, confirmando a condenação da CMVM à KPMG. A notícia, inicialmente avançada pelo Expresso e depois noticiada pelo Observador, foi também confirmada pelo Negócios.

O Tribunal da Relação considerou "improcedente" o recurso da decisão do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, que tinha confirmado, no passado mês de julho, a condenação da CMVM à auditora, ainda que reduzindo o valor da coima de um milhão para 450 mil euros.

Das 63 contraordenações com que tinha chegado ao Tribunal de Santarém, em sede de recurso à decisão da CMVM, resultaram provadas pela juíza um total de 11 penalizações. Uma condenação mantida pela Relação.

A KPMG acumula, assim, duas decisões desfavoráveis no caso que opõe a auditora à entidade agora liderada por Gabriel Bernardino, podendo, contudo, ainda recorrer para o Constitucional.

A coima de um milhão, aplicada pela CMVM à KPMG em outubro do ano passado, surge na sequência do processo de contraordenação aberto pelo órgão de supervisão à KPMG por falhas na auditoria ao BES, iniciado em 2017

A CMVM considerou que a KPMG falhou na documentação do trabalho realizado junto do BES e não apresentou provas de que a auditoria feita à área do crédito tenha sido adequada, para além de ter prestado informações falsas, entre várias outras irregularidades.