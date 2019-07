Lagarde receita vitamina de Draghi. Como os mercados receberam a nova presidente do BCE

Será a primeira mulher à frente do BCE e a primeira jurista, mas para os mercados o mais importante é que Christine Lagarde não é Jens Weidmann, o presidente do Bundesbank. A diretora do FMI deverá seguir o rumo de Draghi, mantendo os estímulos.