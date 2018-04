Lucro trimestral da BlackRock sobe 27%

A BlackRock, maior gestora de fundos do mundo, alcançou lucros de 1,09 mil milhões de dólares (881 milhões de euros) no primeiro trimestre deste ano, uma subida homóloga de 26,9%.

Nos primeiros três meses do ano, o gigante do sector registou 1.090 milhões de dólares de lucro, mais 26,9% do que os 859 milhões de dólares observados um ano antes, beneficiando da maior volatilidade nos mercados mundiais.





As receitas totais cresceram 15,88%, ascendendo a 3,58 mil milhões de dólares.A Blackrock terminou o trimestre com 6,32 biliões de activos sob gestão, mais 300 mil milhões do que o registado no final de Dezembro e mais 16,6% do que um ano antes.