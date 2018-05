Lucros da Euronext sobem 30,6% no primeiro trimestre

A Euronext fechou os primeiros três meses deste ano com lucros de 57,3 milhões de euros, o que representa uma subida de 30,6% face aos 43,9 milhões obtidos no mesmo período do ano passado.





Em comunicado, a gestora das bolsas de Amesterdão, Dublin, Paris, Lisboa, Bruxelas e Londres informa que as suas receitas cresceram 15,9% no período para 146,7 milhões de euros, enquanto o EBITDA aumentou 25,1% para 88,2 milhões de euros.