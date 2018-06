Esta quinta-feira a Euronext decidiu mudar a sua liderança em Dublin. Daryl Berne é o novo CEO, após ter estado em vários papéis de liderança dentro da estrutura da bolsa irlandesa. No comunicado ao mercado, o CEO da Euronext, Stéphane Boujnah, pede ao novo líder que dê continuidade à estratégia de integração.



"Daryl Byrne é o melhor líder para completar a integração e para implementar as ambições da Euronext em Dublin", comentou a ex-CEO, Deirdre Somers, referindo que "a integração da ISE na Euronext oferece as melhores oportunidades para os clientes e accionistas". Somers justificou a sua demissão com a vontade de abrir "um novo capítulo" na sua carreira profisisonal.





A Euronext Dublin comunicou esta quinta-feira à CMVM que a sua liderança vai mudar. Deirdre Somers, que estava no cargo há dez anos, demitiu-se. A actual CEO vai ser substituída por Daryl Byrne, um profissional da casa que está na bolsa de valores irlandesa desde 2000. Byrne era responsável pela regulação há sete anos. A transição ocorre durante o verão. Foi em Novembro do ano passado que a Euronext anunciou que comprou a Irish Stock Exchange (ISE), que se juntou ao catálogo da empresa que passa por Lisboa, Amesterdão, Bruxelas, Londres e Paris. O negócio foi selado por 137 milhões de euros. Na ocasião, o CEO da Euronext, Stéphane Boujnah, afirmou que "a ISE está posicionada de forma ideal para beneficiar com as oportunidades de mercado num ambiente pós-Brexit".O negócio foi fechado no final de Março, tendo a empresa recebido todas as autorizações dos reguladores , segundo o comunicado divulgado nessa ocasião. A empresa estima que está a criar sinergias no valor de seis milhões de euros.