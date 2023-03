Luís Laginha de Sousa: “Não temos motivo para preocupação”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal não tem exposição direta à turbulência que se vive nos mercados financeiros mundiais devido à queda do Silicon Valley Bank (SVB) nos Estados Unidos e à desvalorização do Credit Suisse na Europa. A garantia é dada por Luís Laginha de Sousa, na primeira entrevista desde que assumiu funções como presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O supervisor não vê

...