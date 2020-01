Merlin Properties "abre caminho para novas cotadas" do setor em Lisboa

A presidente da Euronext Portugal, Isabel Ucha, acredita que a entrada da espanhola Merlin Properties na bolsa de Lisboa "abre caminho a novas cotadas", e acrescenta, possivelmente no mesmo setor.





As declarações foram feitas no discurso que abriu a cerimónia de admissão em bolsa desta nova cotada, que teve lugar esta terça-feira, 14 de janeiro, na Euronext em Lisboa. Para a presidente da Euronext, a Merlin Properties está a abrir caminho em especial para outras Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI), que poderão vir a entrar na bolsa portuguesa.



Continuar a ler A nível internacional, as várias bolsas da Euronext já permitiram que as empresas do setor imobiliário angariassem 40 biliões de euros.



Em Espanha, a imobiliária tem uma capitalização bolsista de quase 6 mil milhões de euros. Os ativos em Portugal pesam cerca de 10% na carteira da Merlin. Por cá, a empresa detém oito ativos de escritórios, dois centros comerciais – Almada Forum e Monumental – e a Plataforma Logística Lisboa Norte, num total de 43 milhões de euros.