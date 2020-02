Merlin admite criar SIGI ou filial em Espanha com ativos no mercado português

A espanhola Merlin Properties está ainda a ponderar se irá criar uma sociedade de investimento e gestão imobiliária (SIGI) em Portugal ou se opta por agrupar os ativos no mercado português numa filial em Espanha, revelou esta terça-feira o CEO da Socimi [equivalente às SIGI em Espanha], Ismael Clemente.









Ismael Clemente indicou esta terça-feira, numa intervenção na Iberian Reit Conference, em Madrid, que a Socimi vai avaliar o modelo a seguir quando a legislação portuguesa permitir a entrada de empresas europeias no regime das SIGI.



As hipóteses em cima da mesa são a criação de uma SIGI em Portugal ou a criação de uma Socimi subsidiária, em Espanha, que agregue todos os ativos detidos no mercado português.



Os ativos em Portugal pesam cerca de 10% na carteira da Merlin. Por cá, a empresa detém oito ativos de escritórios, dois centros comerciais – Almada Forum e Monumental – e a Plataforma Logística Lisboa Norte (PLLN), num total de 43 milhões de euros. Mais recentemente, a 30 de janeiro, a Merlin anunciou ter iniciado as obras na PLLN, num investimento de 147 milhões de euros.

A empresa está, desde 15 de janeiro, cotada na Bolsa de Lisboa em "dual listing", isto é, com os mesmos ativos com que está presente no mercado espanhol.