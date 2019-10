Mestre dos robôs abre empresa para aconselhar Wall Street

Considerado o maior especialista em investimento quantitativo do mundo, Marcos López de Prado tem uma mensagem para as empresas de Wall Street que investem milhões em programas de aprendizagem automática: a maioria não está a fazer a coisa certa.

Os robôs podem salvar a gestão ativa da desgraça, mas a tecnologia não tem conseguido cumprir a sua promessa disruptiva, segundo López de Prado.





O espanhol passou anos a trabalhar para nomes de peso do mundo do "smart money" numa tentativa transformar os investimentos com robôs com capacidade de autoaprendizagem. Agora, decidiu deixar o paraíso quantitativo e vender os seus algoritmos e conhecimentos a todos os interessados, depois de uma saída inesperada da AQR Capital Management em meados do ano.