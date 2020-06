crise está a acelerar as tendências da habitação americana que já estavam em andamento, incluindo a expansão de residências de pequena dimensão para famílias pequenas. O analista Richard Hill recomenda a empresa Invitation Homes, devido aos seus "ativos de alta qualidade" e afirma que estes tipos de fundos de investimento imobiliário podem disparar a médio-prazo.

Com o teletrabalho a tornar-se uma realidade em quase todo o mundo, precipitado pelo confinamento a que a atual pandemia obrigou, o stress vai aumentar e as pessoas vão procurar formas caseiras de o combater. Um dos exemplos sublinhados pela Morgan Stanley é a meditação, sendo que as empresas do setor irão beneficiar no futuro.



Segundo a nota, empresas que tenham podcasts, vídeos exemplificativos ou aulas online de meditação podem ver as suas ações subir no futuro. Neste remo, os analistas olham para as norte-americanas W International and Peloton Interactive como boas opções.



No ramo da internet, a corrida ao 5G foi tida em consideração pelo banco de investimento, com empresas como a CommScope Holding ou a Ciena Corp. bem posicionadas para tirar partido desta corrida. Para além disso, fabricantes de componentes como a Lumentum Holdings Inc estarão na linha da frente também.



Com as pessoas a passarem cada vez mais tempo em casa, jantar fora deixa de ser uma opção tão recorrente. Nesse sentido, a analista espera maior crescimento nos jantares em casa, com o aumento do desemprego a limitar o orçamento para comer fora. Assim, cadeias de restauração não fazem parte das recomendações para os analistas.