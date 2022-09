Nickel: “Temos mais de 20 pessoas em Portugal e estamos a contratar”

Acabada de inaugurar em Portugal, a “fintech” Nickel até podia trabalhar com a equipa do acionista maioritário – o banco francês BNP Paribas –, mas quer falar a língua local. Lança-se assim com uma equipa (em crescimento) de 20 pessoas, como explicou em entrevista ao Negócios o CEO europeu, Thomas Courtois. E descreve a alma do negócio: a habilidade de uma “fintech” em conjunto com a “expertise” de um grande grupo

