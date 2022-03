Norges Bank reduz posição em Portugal. Estes são os 23 investimentos do fundo no país

A desvalorização das participações na família EDP poderão justificar a queda na exposição do fundo ao país. Apesar disso, há novos investimentos na carteira do Norges Bank, que entrou no capital da Greenvolt e comprou dívida da EDP e do BCP.

