Nos paga mais de dois milhões de euros em ações a funcionários e administração

A Nos entregou 1.486.864 ações a um conjunto de membros dos órgãos de administração e trabalhadores da empresa, indicou a empresa liderada por Miguel Almeida (na foto) à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), num comunicado enviado às primeiras horas desta sexta-feira.As ações foram entregues com um valor nominal de 1,66 euros cada, o que representa um ganho de 2,56 euros por ação face ao valor de fecho de terça-feira, com as ações da Nos a encerrarem a sessão a valer 4,22 euros.A entrega de ações implica, no total, um pagamento de 2.468.194,24 euros, e a cedência de 0,29% do capital social atual da Nos, indica a comunicação à CMVM.O pagamento através de ações enquadra-se "no âmbito do Regulamento sobre Remuneração Variável de Curto e Médio Prazo, aprovado em Assembleia-Geral da Nos, realizada no dia 23 de abril de 2014", explica a empresa.