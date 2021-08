Novo líder da SEC quer mais proteção para investidores em criptomoedas

Gary Gensler, a escolha de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, para ser o novo homem-forte da SEC (Securities and Exchange Commission, a reguladora dos mercados financeiros, à semelhança da CMVM em Portugal), quer ter mão pesada na regulação do mercado de criptoativos, de forma a conceder mais proteção para o lado do investidor.Numa entrevista à Bloomberg, a primeira sobre moedas digitais desde que assumiu a liderança do regulador, Gensler assumiu que enquanto era neutral na tecnologia, não era neutral em termos de proteção ao investidor. "Se alguém quiser especular é a sua escolha, mas nós temos um papel enquanto nação em proteger os investidores contra fraudes", garantiu.

Os decisores políticos têm tido dificuldades em regular um mercado avaliado em 1,6 biliões de dólares, que tem tido um crescimento exponencial e uma grande oscilação de preços. Gensler está a ponderar a criação de um regime de supervisão robusto, centrado em estabelecer salvaguardas para milhões de investidores.