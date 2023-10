Novo PPR europeu vai ter as mesmas regras dos fundos de pensões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O produto de reforma pan-europeu (PEPP) vai ter as mesmas regras que já existem para o investimento em fundos de pensões para contribuições individuais, nomeadamente no que toca ao resgate dos valores aplicados. Significa isto que os levantamentos antecipados só serão possíveis em caso de desemprego de longa duração ou doença grave e, na prática, o produto será mais restritivo do que os Planos de Poupanç

...