NTT oferece 30 mil milhões pela Docomo na maior OPA de sempre no Japão

A Nippon Telegraph & Telephone quer retirar de bolsa a sua unidade de telecomunicações móveis NTT Docomo, na maior operação da história do Japão.





A NTT vai pagar 3.900 iénes por ação de forma a adquirir a quota do capital que ainda não possui, numa operação de 4,25 biliões de ienes, ou seja 34,4 mil milhões de euros. Este valor representa um prémio de 40% relativamente ao preço de fecho das ações na última sessão.





Uma vez que a NTT já controla 66% da unidade em causa, já há a garantia de que a proposta será bem-sucedida. O conselho de administração da Docomo diz que está a favor da aquisição, que será financiada através de dívida.





A compra deverá iniciar-se no dia 30 de setembro e estará completa no final do ano fiscal, quer termina no fim de março do próximo ano. Quando a Docomo entrou em bolsa, em 1998, foi também protagonista da maior IPO que a bolsa deste país já havia assistido.





Esta operação vem facilitar a intenção do novo primeiro ministro, Yoshihide Suga, de baixar as tarifas de telecomunicações, uma das prioridades que foram anunciadas quando este tomou posse, acerca de duas semanas. As negociações já estariam a avançar desde o passado mês de abril.