O PIB do 1.º trimestre e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os detalhes das Contas Nacionais Trimestrais do primeiro trimestre, marcado pelo confinamento. A estimativa rápida revelada a 30 de abril indicava uma contração homóloga de 5,4% no PIB e uma queda de 3,3% em cadeia. Hoje estes valores poderão ser confirmados ou revistos e serão apresentados detalhes sobre as várias componentes. O INE publica também a estimativa rápida da inflação em maio, as estimativas de desemprego em abril e a estimativa rápida para a atividade turística em abril.