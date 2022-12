OPEP decide manter cortes na produção de petróleo

reiterou a sua disponibilidade para se reunir a qualquer momento e tomar medidas adicionais imediatas para fazer face à evolução do mercado e procurar o equilíbrio do mercado de petróleo e a sua estabilidade, se necessário".



A decisão surge dois dias depois de os países do



Os países produtores de petróleo e os aliados (conhecido como OPEP+) optaram este domingo por não mexerem nas metas de produção, apesar do receio do abrandamento económico mundial e da incerteza sobre a evolução da economia chinesa.Reunidos por videoconferência, os países membros do grupo decidiram manter a decisão de 5 de outubro, com um corte de 2 milhões de barris por dia, cerca de 2% da procura mundial, até ao final de 2023.No comunicado final , a OPEP+ "G7, juntamente com a Austrália, terem concordado com um limite de preço de 60 dólares por barril para o petróleo russo, após um acordo alcançado pelos 27 Estados-membros da União Europeia, refere um comunicado conjunto.Esta segunda-feira, entra em vigor o embargo da União Europeia ao petróleo russo enviado por via marítima e a proibição de seguro para esses bens.A próxima reunião da OPEP está marcada para o dia 4 de junho de 2023.