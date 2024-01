Os Estados Unidos pediram à China que use a sua influência junto do Irão para travar os ataques dos rebeldes houthis no mar Vermelho que está a provocar uma crise no comércio internacional, sobretudo no transporte de petróleo. Ainda na sexta-feira, um petroleiro operado pela Trafigura - gigante de "trading" de metais e de petróleo – foi atingido por um míssil das milícias houthis enquanto transitava no mar Vermelho.