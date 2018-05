Os 10 bancos mais reclamados em 2017

O número de reclamações apresentadas ao Banco de Portugal voltou a aumentar, no ano passado. Foram registadas 15.282 reclamações, o que representa um crescimento de 8,1% face ao ano anterior. Saiba quais foram as instituições mais reclamadas.

O Banco CTT passou a ocupar um lugar que tradicionalmente cabia aos bancos estrangeiros a operar em Portugal. A instituição financeira foi a mais reclamada em 2017 pelos consumidores, revela o Relatório de Supervisão Comportamental, divulgado pelo Banco de Portugal.



No caso das contas de depósito, o Banco CTT foi a instituição mais reclamada, registando 1,91 reclamações por cada 1.000 contas de depósito à ordem. Seguiram-se o Banco do Brasil (1,35 reclamações por cada 1.000 contas) e o Deutsche Bank (1,26 reclamações por cada 1.000 conta). A média do sistema foi de 0,27 queixas por cada 1.000 contas.