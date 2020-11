Os efeitos da covid no euro e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

As negociações sobre o Brexit serão retomadas depois de terem sido suspensas por um breve período devido a um caso positivo de covid-19 na equipa de negociadores do lado comunitário.



Durante uma conferência de imprensa em Bruxelas, Ursula von der Leyen, admitiu na semana passada que as negociações conhecem agora um melhor momento. "É verdade que depois de semanas difíceis, com progressos muito, muito lentos, vimos nos últimos dias melhores progressos e mais movimento em questões importantes. Isto é bom", declarou.



Caso não consigam negociar um pacto bilateral, a partir de 01 de janeiro de 2021, o Reino Unido e a UE passarão a negociar com base nas regulamentações genéricas menos vantajosas da Organização Mundial do Comércio.