Os negócios de renováveis que querem “energizar” os mercados

As empresas de energias renováveis estão prestes a invadir os mercados acionistas, sobretudo em Espanha. No país vizinho esperam-se, em breve, pelo menos seis estreias - a maioria já durante o primeiro semestre do ano. Em Portugal também há um nome, o da Greenvolt, com possibilidade de ser lançada pela Altri. Em França é um grupo de retalho que está a considerar cotar o negócio verde.

