Pandemia trouxe mais apetite pela bolsa nacional

Os investimentos em “day trading” na bolsa portuguesa subiram mais do dobro no segundo trimestre deste ano. O confinamento e a atração por novos riscos justificam parte do fenómeno. Mas ainda assim, o interesse pelo PSI-20 continua longe dos tempos áureos.

