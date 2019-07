Parceria entre Monese e PayPal vai permitir usar duas contas em conjunto

A Monese fechou uma parceria com a PayPal que vai facilitar o acesso dos clientes às duas contas. A partir de agora, os utilizadores vão poder gerir as duas contas em conjunto, podendo, por exemplo, gerir o dinheiro na sua conta PayPal através da app da Monese.

Depois de ter anunciado que vai passar a disponibilizar a Apple Pay em Portugal, a Monese avança agora com uma parceria com a PayPal. O objetivo é facilitar as operações de quem utiliza as duas contas e estabelecer uma ligação entre ambas. Os utilizadores da Monese poderão utilizar a sua conta na carteira digital da PayPal para fazer pagamentos online, no telemóvel ou na aplicação.

Além disso será ainda possível aos clientes da Monese adicionar um cartão à sua carteira digital da PayPal, de modo a conseguirem enviar dinheiro ou realizarem compras junto dos 277 milhões de consumidores e comerciantes mundiais da PayPal.

Segundo a fintech, estas funcionalidades já estão disponíveis para as contas particulares da Monese no Reino Unido e vão estar disponíveis nos restantes países europeus nos próximos meses.

"Trabalhamos para um público cada vez maior e incrivelmente internacional que viaja para estudar, trabalhar, ou para a reforma e que são utilizadores ativos da PayPal. Estes clientes pretendem cada vez mais uma maior liberdade financeira e, através da nossa parceria com a PayPal, terão mais opções e mais acesso a negócios em todo o mundo", adiantou Norris Koppel, CEO e fundador da Monese.

Já Jennifer Marriner, vice-presidente do departamento de mercados globais e parcerias da PayPal, destaca que "muitos dos clientes da Monese usam a aplicação como conta bancária principal e queremos atendê-los na nossa plataforma, à medida que continuamos a fazer parcerias com novos serviços e experiências.