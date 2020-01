Monese chega aos 2 milhões de clientes e já aponta para os 5 milhões

A Monese, serviço financeiro europeu que permite acesso bancário em qualquer lugar do mundo, atingiu a fasquia dos 2 milhões de utilizadores.





A cada dia de 2019, a Monese captou uma média de 5.000 clientes, contando com quase 200 mil registos por mês até novembro, depois de, em 2018, ter triplicado o número de utilizadores. Desta forma, a empresa registou o segundo maior crescimento entre as fintech europeias e não quer ficar por aqui: estima que irá superar os 5 milhões de utilizadores este ano.





A ascensão desta fintech foi impulsionada pela ronda de financiamento de série B, realizada em setembro, no montante de 60 milhões de dólares, mas também pela introdução das parcerias com a PayPal e a Avios e do lançamento de novas funcionalidades como ‘cofres’ e ‘contas conjuntas’.





A Europa Continental sustentou quase três quartos do crescimento. O Reino Unido é o principal mercado, com 800 mil utilizadores, seguido de França, Itália e Alemanha. Em Portugal, a Monese já conta com mais de 100 mil utilizadores, depois de ter entrado no mercado nacional há um ano. A empresa tem inclusivamente um escritório em Lisboa com 50 colaboradores.





O CEO e fundador da Monese, Norris Koppel (na foto), acredita que "o facto de sermos utilizados como conta bancária principal para a maioria dos nossos clientes demonstra que a nossa abordagem global ao sector bancário está a responder a uma necessidade real".