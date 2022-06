Paulo Fernandes vende 1,1 milhões de ações da Altri por quase 7 milhões de euros

Ana Menéres de Mendonça, com 18,67%; a Caderno Azul, de João Borges de Oliveira, com 15,11%; a Livrefluxo, de Domingos Vieira de Matos, com 13%; a Actium Capital, de Paulo Fernandes, com 12,84%; e a 1Thinginvestments, de Pedro Borges de Oliveira, com 10,01%.

Paulo Fernandes vendeu 1,1 milhões de ações da Altri entre 21 e 24 de junho, encaixando quase sete milhões de euros, segundo informação divulgada pela papeleira na noite de segunda-feira em comunicado à CMVM.Após estas transações, que renderam a Paulo Fernandes cerca de 6,96 milhões de euros, a participação do empresário, através da Actium Capital, na papeleira reduziu-se em 0,54%.O empresário e administador da Altri detém agora 26.346.874 ações representativas de 12,84% no capital da papeleira.Os maiores acionistas da Altri são a Promendo Investimentos, de