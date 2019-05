Pensionistas estão preocupados com os mais jovens, mas não abdicam das suas pensões

Mais de 70% das pessoas revela-se preocupada com as pensões dos mais jovens, mas apenas uma em cada quatro pessoas com mais de 60 anos diz que estaria disponível para reduzir em 10% o valor da sua reforma para assegurar as pensões dos mais jovens.





A ideia que as gerações mais jovens não vão receber o suficiente para manter o seu nível de vida na reforma é hoje em dia praticamente consensual. Segundo as conclusões da VI Sondagem do Instituto BBVA de Pensões "Longevidade e os Desafios da Poupança após a reforma", hoje apresentado em Lisboa, 72% dos inquiridos afirmam estar preocupados com as pensões dos mais jovens.