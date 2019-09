Petróleo dispara e condiciona Wall Street

Os principais mercados dos EUA abriram a primeira sessão da semana em queda, pressionados pelo aumento de tensões no Médio Oriente. A quebra de produção gera receios sobre crescimento económico.

Apesar da boa prestação do setor de petróleo e gás nos EUA, devido ao escalar dos preços da matéria-prima, as bolsas de Wall Street abriram a sessão desta segunda-feira, dia 16 de setembro, em queda.





O Dow Jones cai 0,27% para 27.146,06 pontos, o Standard & Poor’s 500 perde 0,39% para 2.995,35 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvaloriza 0,66% para 8.122,53 pontos.





Os preços do petróleo chegaram a escalaram mais de 19%, na sessão desta segunda-feira, naquele que foi o maior ganho intradiário desde 1988, altura em que os futuros do petróleo começaram a ser transacionados.





O ataque na maior plataforma da Saudi Aramco, na Arábia Saudita, que produzia cerca de 5,7 milhões de barris por dia, teve um impacto de cerca de 5% na oferta global.



Os preços do petróleo aliviaram entretanto, seguindo com uma subida próxima dos 10%, com o West Texas Intermediate (WTI) a apreciar 9,33% para 59,97 dólares.