Petróleo sobe após paralisação no maior campo petrolífero da Líbia

O petróleo está a valorizar pela segunda sessão consecutiva, depois de ter completado na sexta-feira a descida semanal mais acentuada do último mês. A matéria-prima está a ser impulsionada por uma paralisação no maior campo petrolífero da Líbia, que aumenta a especulação de que a oferta vai diminuir, contribuindo para a queda do excedente global.



"Os preços do petróleo estão em alta esta manhã devido às notícias que surgiram sobre as novas interrupções da oferta vinda da Líbia", afirmou Michael Poulsen, analista da Global Risk Management Ltd, em declarações à Bloomberg.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, sobe 0,67% para 61,65 dólares, enquanto o Brent, referência para Portugal, valoriza 0,44% para 64,64 dólares.



A produção petrolífera na Líbia tinha vindo a aumentar nos últimos meses, tornando-se um "espinho" no mercado, já que o contínuo crescimento da oferta deste país ameaça minar os esforços da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para limitar a oferta global.



De acordo com a Bloomberg, a produção de petróleo líbio continua ainda ameaçada pelos efeitos persistentes de conflitos civis que começaram a fazer-se sentir no início da década. Embora a produção tenha aumentado no país, continua abaixo da produção média de 1,6 milhões de barris por dia alcançada durante a liderança de Muammar Kadafi.