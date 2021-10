PIB e inflação por cá e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Apple apresentou, logo após o fecho de Wall Street, lucros de 83,4 mil milhões de dólares, abaixo das expectativas que apontavam para lucros de 84,9 mil milhões de dólares. A prejudicar os resultados da empresa estiveram "problemas de abastecimento" que, segundo o CEO Tim Cook, custaram à empresa 6 mil milhões. Também a Amazon reportou vendas abaixo das expectativas do mercado no terceiro trimestre, com as vendas internacionais a não irem além dos 29,2 mil milhões de dólares e as vendas na América do Norte a ficarem-se pelos 65,6 mil milhões de dólares. A empresa de Jeff Bezos prevê ainda, para o quatro trimestre, um aumento dos custos com as encomendas. Em reação, quer as ações da Amazon como as de Apple caíram 5% no "after hours".