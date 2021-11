Portugal apetecível para as fintech estrangeiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há quem venha pelo sol mas, no caso das fintech, é a junção entre o talento tecnológico e a possibilidade de conquistar mercado que está a pôr Portugal no radar destas empresas. Seja para instalar centros tecnológicos ou para operar no país, o mercado português tem recebido um número significativo de anúncios de “aterragem” deste tipo de empresas neste canto da Europa.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...