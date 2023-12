Portugal é o 13º país com o maior nível de literacia financeira, diz inquérito da OCDE/INFE

Portugal ficou colocado no 13.º lugar num indicador que avalia a literacia financeira a nível global, revela a Comissão de Mercados Mobiliários (CMVM), citando o inquérito à literacia financeira dos adultos, promovido pela International Network on Financial Education da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (INFE/OCDE)."No indicador global de literacia financeira, Portugal obteve 63 pontos (em 100), um valor igual à média dos países da OCDE e acima da média dos países participantes (60 pontos). Este resultado de Portugal é semelhante ao obtido em 2020 (62 pontos)", refere o supervisor.O indicador avalia, por um lado, os conhecimentos financeiros dos cidadãos de 39 países, dos quais 20 fazem parte da OCDE, e, por outro lado, as atitudes e comportamentos financeiros destes também são alvo de avaliação.A melhor classificação foi obtida ao nível das atitudes, conseguindo ser o sétimo país com a melhor pontuação e, consequentemente, tendo ficado acima da média dos países analisados."Os resultados neste indicador decorrem, respetivamente, de 69% e 54% dos entrevistados portugueses terem discordado das afirmações 'vivo para o presente e não me preocupo com o futuro' e 'dá-me mais prazer gastar dinheiro do que poupar para o futuro', percentagens significativamente acima da média dos países participantes", aponta a CMVM.



Mas o país também se distingue na categoria dos comportamentos financeiros, tendo ficado em 11.º lugar, também com uma pontuação acima da média, com 97% dos entrevistados a indicar que não pedem dinheiro emprestado quando confrontados com um problema pontual de rendimento insuficiente e com 87% a afirmar que paga as contas a tempo.

Os resultados menos positivos foram na compreensão de juros simples e juros compostos (25%) e do conceito de diversificação de risco (47%), abaixo da média dos países participantes", refere.





Em sentido contrário, a manchar o currículo do país está a nota na vertente dos conhecimentos financeiros, tendo ficado em 21.º lugar e abaixo da média dos países avaliados. "No entanto, ainda dentro da mesma vertente dos conhecimentos, a maioria dos portugueses conseguiram fazer cálculos sobre o valor dos juros a pagar num determinado empréstimo e sobre a relação entre a inflação e o custo de vida.Entre os países avaliados, a Alemanha ocupa o primeiro lugar com 76 pontos e é seguida pela Tailândia que obteve 71 pontos. No terceiro lugar estão Hong Kong (China) e a Indonésia, ambos com 70 pontos. Em sentido contrário, os países com as piores classificações são Iémen (42 pontos), Camboja (49 pontos) e Paraguai (50 pontos).