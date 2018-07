Portugal emite dívida de curto prazo com taxas de juros menos negativas

O IGCP colocou 1.750 milhões de euros em títulos de dívida a seis e 12 meses, com ambas as taxas a permanecerem em terreno negativo.

O IGCP emitiu 1.750 milhões de euros em bilhetes do Tesouro a 6 e 12 meses, em linha com o objectivo anunciado pelo instituto na semana passada (captar entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros).

Nos bilhetes do Tesouro a 12 meses (maturidade em 19 de Julho de 2019) o IGCP aceitou pagar uma taxa de -0,28%. No leilão realizado a 20 de Junho o Estado português financiou-se em 950 milhões de euros, a 12 meses, tendo conseguido uma taxa de -0,290%. No leilão de Maio a taxa tinha sido fixada em -0,272%.

Na emissão de títulos a seis meses (maturidade em 18 de Janeiro de 2019) a taxa ficou em -0,339%, o que compara com -0,351% no leilão realizado em Maio.





Apesar da subida ligeira da taxa de juro, a procura foi mais robusta do que nos leilões anteriores. O IGCP colocou 400 milhões em títulos com maturidade em seis meses, tendo superado a oferta em 2,41 vezes. Na emissão a 12 meses foram colocados 1,350 mil milhões de euros, sendo que a oferta ficou 1,65 vezes acima.





Filipe Silva, director da Gestão de Ativos do Banco Carregosa, assinala que o resultado deste leilão "é uma boa notícia para o financiamento do país que recebe juros quando pede emprestado" e que "o Estado faz bem em aproveitar este período de juros negativos para ir substituindo (fazendo o rollover) dívida antiga."